Erster Sommerzugang für den LASK?

Imago images

Spielt der Kapitän des ukrainischen U21-Teams bald in Linz?

So langsam kommt der Transfermarkt wieder ins Rollen und auch bei den Vereinen der Bundesliga tun sich die ersten Gerüchte auf. Laut dem ukrainischen Medium "Sportarena" könnte der LASK in der Ukraine nach einer Verstärkung fündig geworden sein.

>> Liveticker: SK Sturm Graz gegen LASK Linz

Der LASK will für die kommende Spielzeit seine Defensive aufrüsten und ist auf der Suche nach Verstärkung in der Ukraine fündig geworden. Wie das ukrainische Sportmedium "Sportarena" schreibt, wechselt Defensiv-Talent Yevgen Cheberko von Erstligist Zorya Lugansk in die Stahlstadt nach Oberösterreich. Laut dem Bericht ziehen die Athletiker die festgeschrieben Klausel von 300.000 Euro für den 22-Jährigen.

Am Sonntag wollen unsere Jungs in Graz nachlegen. Alle Details und Stimmen gibt´s wie gewohnt in der aktuellen Spielvorschau! 👍⚽️https://t.co/A5SuIbEZrm — LASK (@LASK_Official) 19. Juni 2020

Stammspieler und U21-Kapitän

Yevgen Cheberko ist beim aktuell viertplatzierten der ukrainischen Premyer Liga gesetzt und absolvierte in dieser Saison bereits 23 Ligaspiele bei dem von Ex-Bremen-Coach Viktor Skripnik trainierten Verein. Zudem ist der 22-Jährige auch Kapitän des U21-Teams der Ukraine und kommt dort schon auf zwölf Einsätze.

Cheberko gilt vor allem als flexibler Spieler, der sowohl links als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, aber auch schon im defensiven Mittelfeld agiert hat.

red