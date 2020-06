Hummels nach "beeindruckender" Rückrunde im Zwiespalt

Jürgen Fromme

Mats Hummels und der BVB beenden die Bundesliga-Saison auf Platz zwei

Auch die Bundesliga-Saison 2019/20 wird der BVB wieder "nur" auf Platz zwei beenden. Für Mats Hummels hat die verpasste Meisterschaft aber nichts mit einer Schwäche der Dortmunder zu tun, sondern vielmehr mit der Stärke des FC Bayern.

"Ich glaube, unsere Rückrunde ist ziemlich beeindruckend", sagte Hummels im "Sky"-Interview nach dem Dortmunder 2:0-Sieg gegen RB Leipzig, der die nächste Vize-Meisterschaft der Schwarz-Gelben perfekte machte. "Bayern hat einfach nur eine noch bessere [Rückrunde] gespielt", lobte der Innenverteidiger die Konkurrenz aus München.

Er wisse nicht, ob sich die Dortmunder von dem verpassten Titel "runterziehen" lassen sollten, "oder man einfach nur anerkennen sollte, dass Bayern von den letzten 20 Spielen 19 gewonnen [sic] hat. Dann wird man verdient Meister", zog Hummels vor den Leistungen des Rekordmeisters den Hut.

Hummels und Brandt wehren sich gegen Kritik

Kritik an den Resultaten seiner Mannschaft wollte der Abwehrspieler nicht uneingeschränkt gelten lassen. "Man muss nicht unbedingt sagen, dass eine Mannschaft, die in der Rückrunde 13 von 16 Spielen gewonnen hat, ihren Job nicht getan hätte. Wir waren halt einfach nur nicht gut genug", verwies der 31-Jährige auf das Jahr 2020, in dem die Schwarz-Gelben in der Liga 39 von 48 möglichen Punkten holten.

Auch Julian Brandt warb nach dem verpassten Titel-Traum für Verständnis. "Wir sind keine Maschinen, die jedes Spiel gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler, der beim Blick auf die Tabelle allerdings auch weiß, dass es in der Liga eine Mannschaft gibt, "die momentan sehr gut drauf ist und jedes Spiel gewinnt".

Gleichzeitig musste allerdings auch der Nationalspieler eingestehen, dass die Dortmunder aus ihren Möglichkeiten nicht immer das Maximum machten. "Die letzten Spiele waren nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten - das ging schon in Paderborn los", blickte Brandt auf die vergangenen Wochen zurück.