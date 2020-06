DFL plant Saisonbeginn mit Zuschauern

unknown

Seifert wünscht sich Saisonstart mit Zuschauern

DFL-Boss Christian Seifert hat am Montag erneut das Bestreben bekräftigt, die kommende Spielzeit in der Bundesliga zumindest mit einem Teil der Zuschauer zu beginnen. "Das ist der Wunsch aller Klubs", sagte der Boss der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach der Mitgliederversammlung, in der es hauptsächlich um die Erlöse der neuen Medienrechte ging.

"Wir sind mittendrin in der Planung. Wir haben die Ziele, die Saison zu beginnen und zu beenden. Beides erfordert aber die Bereitschaft, Pläne anzupassen und eventuell auch zu ändern", sagte Seifert, der aber versicherte: "Wir führen mit dem Bundesministerium für Arbeit und dem Bundesministerium für Gesundheit intensive Gespräche."

Dass sich die DFL mit beiden Ämtern in Kontakt befindet, hat einen simplen Grund. Zum einen müsse laut Seifert ein Konzept erarbeitet werden, das sich mit dem medizinisch-hygienischen Aspekt befasst und eher auf Spieler, Medienschaffende etc abzielt. Zudem müsse ein Konzept entworfen werden, das "eine schrittweise Zulassung von Zuschauern ermöglicht", sagte Seifert.

Laut Rahmenterminkalender sollte die Saison eigentlich am Wochenende vom 21. bis 23. August beginnen. Wegen der Corona-Pandemie wird es aber zu Verzögerungen kommen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass die internationalen Wettbewerbe bis zum 23. August beendet und Anfang September die ersten beiden Spieltage der Nations League absolviert werden sollen. Der frühestmögliche Termin für den Bundesliga-Start wäre demnach der 11. September.