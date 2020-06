Verwirrung um Hernández-Zukunft beim FC Bayern

Stefan Matzke

Verlässt Lucas Hernández den FC Bayern doch noch?

Die Gerüchte über einen möglichen Abschied von Lucas Hernández vom FC Bayern reißen nicht ab. Obwohl die Münchner auch in Zukunft auf den Franzosen setzen wollen, treibt der 24-Jährige seinen Transfer zu Paris Saint-Germain laut Medienberichten weiter voran. Nun gibt es genauere Infos über die Planungen des deutschen Serienmeisters

Wie das Portal "footmercato" am Montag berichtete, ist Lucas Hernández weiterhin gewillt, den FC Bayern im Sommer 2020 zu verlassen. Der Franzose befindet sich demnach schon länger in Gesprächen mit Paris Saint-Germain. Eine Einigung zwischen Spieler und Klub sei nicht mehr weit, hieß es.

Nicht näher genannte Quellen sprachen gegenüber "footmercato" gar von einer bereits erfolgten Einigung. Laut "Sport Bild" entspricht diese Meldung jedoch nicht den Tatsachen.

Hat Hernández den FC Bayern schon eingeweiht?

Hernández soll mit seinem Wechsel-Wunsch auch schon an die Verantwortlichen des FC Bayern herangetreten sein. Auch das ist nach "Sport Bild"-Infos allerdings nicht wahr. Der Rekordmeister würde den Wünschen des Verteidigers ohnehin einen Riegel vorschieben, so das Blatt: Ein Verkauf ist ausgeschlossen. In München baut man auf den Franzosen.

Ebenso hieß es aus Frankreich, dass angeblich einige PSG-Profis Kontakt zum Abwehrspieler aufgenommen haben, um ihn von einer Unterschrift an der Seine zu überzeugen. Auf Nachfrage von "footmercato" dementierten die Berater des Münchner Rekordeinkaufs allerdings jeglichen Kontakt zum Klub von Thomas Tuchel.

Hernández soll mit seiner Rolle beim FC Bayern unzufrieden sein und daher einen Wechsel anstreben. Zudem wurde bereits behauptet, dass seine Frau Amelia zur treibenden Kraft bei einem Abschied aus München werden könnte. Sie soll sich an der Isar nicht wohlfühlen.

Deschamp rät Hernández zu Bayern-Verbleib

"Le10Sport" berichtet derweil, der Franzose habe in den vergangenen Wochen Kontakt zu Nationaltrainer Didier Deschamps aufgenommen. Dieser habe ihn dazu geraten, in München zu bleiben, weil er dort die größten Chancen auf nationale und internationale Titel habe.

Klar scheint: Sollte der FC Bayern den Weltmeister am Ende doch - trotz aller Verlautbarungen - nach nur einem Jahr wieder ziehen lassen, dann ganz sicher nicht für weniger als die 80 Millionen Euro, die die Münchner für Hernández zahlten. Ob PSG bereit wäre, diese Summe zu zahlen, ist nicht bekannt.

Erst am Sonntag erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im "BamS"-Interview: "Wir sind von seinen Stärken überzeugt und stehen voll hinter ihm. Ich bin sicher, dass er für unsere Mannschaft noch sehr wertvoll wird."