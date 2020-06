Medien: Drei Klubs wollen Bayerns Cuisance

unknown

Mickaël Cuisance (li.) wechselte im Sommer 2019 zum FC Bayern

So richtig rund läuft es für Mickaël Cuisance beim FC Bayern noch nicht seit seinem Wechsel aus Gladbach im Sommer 2019. Deshalb könnte der 20-Jährige in Kürze verliehen werden. Gleich mehrere Klubs haben offenbar Interesse am Mittelfeldspieler. Zieht es den Franzosen in seine Heimat?

Nach Informationen von "fussballtransfers.com" haben drei Vereine aus der Ligue 1 die Fühler nach Cuisance ausgestreckt, dessen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch bis 2024 datiert ist, und wollen den Youngster für ein Jahr ausleihen.

Als namhaftesten Bewerber nennt das Portal Olympique Marseille, das die Entwicklung des französischen U20-Nationalspielers angeblich schon seit Längerem verfolgen soll. Demnach sind die guten Leistungen in den jüngsten Einsätzen des Franzosen den Verantwortlichen von OM nicht verborgen geblieben.

Nahezu die gesamte Spielzeit, die Cuisance bislang im Trikot des FC Bayern sammelte (175 von 212 Minuten), datiert aus der Phase nach dem Restart.

Der 20-Jährige habe "in der Corona-Pause sehr gut trainiert und auch in der Fitness nachgelegt", lobte FCB-Coach Hansi Flick den Mittelfeldmann zuletzt und begründete damit die Einsätze gegen Düsseldorf (45 Minuten, Ergebnis 5:0), Borussia Mönchengladbach (62/2:1) und Freiburg (64/3:1).

Lässt der FC Bayern Cuisance ziehen?

Da Marseille im Sommer die Gelder für große Transfers fehlen, scheint die Franzosen folglich eine Leihe von Cuisance sehr zu reizen. Neben Olympique haben es aber auch noch der FC Metz und Girondins Bordeaux auf Cuisance abgesehen.

Metz soll sich bereits im Winter nach der Verfügbarkeit des 20-Jährigen erkundigt haben und gilt auch jetzt noch als interessiert. Mit Bordeaux kommt nun jedoch noch ein dritter Mitbewerber ins Spiel.

Laut dem Bericht sucht Girondins einen Nachfolger für den scheidenden Youssef Aït Bennasser, der wohl zu AS Monaco zurückkehren wird. Cuisance könnte den zentralen Mittelfeldspieler wohl passend ersetzen.

Ob der FC Bayern den ehemaligen Gladbacher jedoch überhaupt ziehen lässt, ist nicht bekannt. Zu Beginn der Saison sollte der 20-Jährige bereits Spielpraxis in der 3. Liga sammeln. Gut möglich also, dass Cuisance, bevor er im Sommer 2021 möglicherweise in München durchstartet, noch ein Jahr zur Entwicklung im Ausland bekommt - vielleicht ja sogar in seiner Heimat.