Gosens: Schalke "immer in negativen Schlagzeilen"

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Robin Gosens blickt mit Schrecken auf die Situation beim FC Schalke 04

Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo ist erklärter Fan des FC Schalke 04. Die schwachen Leistungen der Rückrunde sowie die Geschehnisse im Umfeld des Klubs gehen nicht spurlos am 25-Jährigen vorbei.

"Das Schalker Herz blutet", bekannte Gosens im Interview mit "Spox" und "DAZN": "Nicht nur was auf dem Platz abgeht, das sehr tragisch und zum Teil echt traurig ist. Man hat auch das Gefühl, dass Schalke immer wieder in negativen Schlagzeilen steht durch das, was rund um den Verein passiert."

Deutliche Worte des Linksverteidigers, der im vergangenen Sommer mit den Königsblauen noch Gespräche über einen möglichen Wechsel geführt und im Winter öffentlich bekräftigt hatte, "immer noch für Schalke in der Bundesliga spielen" zu wollen.

Der Emmericher läuft seit 2017 für Serie-A-Klub Atalanta auf, reifte dort auf der linken Seite zum unumstrittenen Stammspieler. Kurz vor der Corona-Pause stand Gosens gar vor einem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, wie Bundestrainer Joachim Löw im April bestätigt hatte.

Gosens will sich erneut für die DFB-Elf empfehlen

Derzeit gebe es allerdings "keinen direkten Kontakt" zum DFB, so der Italien-Legionär. "Jetzt habe ich ein Jahr mehr Zeit, um mich zu beweisen und an das Niveau der Nationalmannschaft heranzuwachsen. Auf der anderen Seite war ich jetzt auch schon sehr nah dran."

Wann das nächste Länderspiel der DFB-Auswahl stattfinden kann, ist derzeit noch völlig unklar. Die Europameisterschaft wurde in den Sommer 2021 verlegt.

Der Restart in der Serie A ist Gosens und seiner Mannschaft am vergangenen Woche unterdessen mehr als gelungen. Die Norditaliener besiegten Sassuolo Calcio mit 4:1 (3:0) und festigen Platz vier. "Wir hatten eine wahnsinnige Motivation. Wir wollten den Leuten aus unserer Stadt etwas zurückzahlen. Wir waren heiß und wollten sofort ein gutes Spiel abliefern."