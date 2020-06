Münster dreht irre Partie und hofft

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Preußen Münster setzte sich gegen den FSV Zwickau durch

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich am 35. Spieltag der 3. Liga vom Profifußball verabschiedet.

Der Tabellenvorletzte verlor im heimischen Stadion gegen den SV Meppen 1:2 (1:0) und kann mit elf Punkten Rückstand bei noch drei ausstehenden Partien das rettende Ufer nicht mehr erreichen.

Großaspachs Mittelfeldspieler Marco Hingerl brachte sein Team in Führung (40.), doch Meppen fing die Gastgeber nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Max Kremer (51.) und Ted Tattermusch (81.) noch ab. Damit steigen die Schwaben nach sechs Jahren aus der dritten Liga ab.

Im Kellerduell zwischen dem Tabellen-18. Preußen Münster und dem 17. FSV Zwickau setzten sich die Ostwestfalen 2:1 (0:0) durch und schoben sich damit am Gegner vorbei.

AUUUUUUUUUUUUUS AUUUUUUUUUUUUUS AUUUUUUUUUUUUUUS!!!!! HEIMSIEG!!!!!!!! LEUTE, IHR FLIPPT JETZT ALLE (!!!!) AUS!!!!! AB GEHT'S!!!! #scp06

__#SCPFSV 2️⃣:1️⃣ — SC Preußen Münster (@Preussen06) 24. Juni 2020

Das 1:0 in Münster erzielte Zwickaus Stürmer Gerrit Wegkamp per Kopf (59.), Heinz Mörschel traf per Doppelpack auf der Gegenseite (78./90.+3).

Der 1. FC Magdeburg verpasste es, einen entscheidenden Schritt aus dem unteren Drittel zu machen. Die Elf von Interimstrainer Thomas Hoßmang kam gegen die SpVgg Unterhaching nicht über ein 0:0 hinaus. Auf Tabellenplatz 14 hat der FCM fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Magdeburgs Charles-Elie Laprevotte flog in Unterhaching bereits früh nach rüdem Foulspiel vom Platz (13.).