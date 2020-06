Wagner hat "schon bessere Tage erlebt auf Schalke"

Jrgen Fromme

David Wagner hofft auf einen positiven Schlusspunkt mit dem FC Schalke 04

Nach einem Vereins-Negativrekord von 15 Spielen ohne Sieg hofft Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 auf ein Ende der Horrorserie zum Saisonabschluss beim SC Freiburg.

"Unabhängig von der Serie würde es uns allen helfen, mit einem positiven Resultat in die Sommerpause zu gehen", sagte Wagner vor dem Duell bei den Breisgauern am Samstag (15:30 Uhr).

Das Spiel gegen Freiburg wird auch zum Duell der Gegensätze: ruhige Idylle gegen seit Wochen andauernde Unruhe mit Hang zum Chaos. Neidisch sei er aber nicht, betont Wagner. "Ich bin ein absoluter Fan von Freiburg und von dem Ansatz, wie sie das tun. Neid ist aber das falsche Wort", sagte er.

Der Spaß an der Arbeit sei aber nicht mehr so groß wie noch vor einigen Wochen. "Es macht um einiges mehr Spaß, wenn man erfolgreich ist, wenn man Spiele gewinnt, wenn man das Gefühl hat, man ist konkurrenzfähig", sagte der 48-Jährige: "Aber das geht ja allen so im Klub. Ich habe schon bessere Tage erlebt auf Schalke."

Gegen Freiburg muss Wagner ohne den gelbgesperrten Jonjoe Kenny auskommen, dafür rückt Nachwuchsmann Can Bozdogan wieder in den Kader. Ansonsten stünde dasselbe Aufgebot wie in den Vorwochen zur Verfügung, erklärte Wagner. Ein Comeback von Innenverteidiger Benjamin Stambouli, der seit Ende Oktober fehlt, könne er "mehr oder minder" ausschließen.