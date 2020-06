"Top-Angebot" könnte Nagelsmann nach England locken

unknown

Kann sich den Bundestrainer-Job (irgendwann) durchaus vorstellen: RB-Coach Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann würde nach seiner Zeit bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig ein Wechsel ins Ausland und später auch der Job als Bundestrainer reizen.

"Es ist ein Job, den man sich grundsätzlich vorstellen kann. Es ist eine große Ehre, Bundestrainer zu sein. Aber da habe ich noch ein wenig Zeit und ich möchte noch täglich auf dem Platz stehen und den Vereinsfußball genießen. Dazu habe ich auch noch zu wenig gewonnen und zu wenig erreicht", sagte Nagelsmann beim Radiosender "MDR Jump".

Aktuell habe man in Joachim Löw einen guten Trainer und auf der Kandidatenliste stünden zudem noch zwei, drei Trainer vor ihm.

In Leipzig steht der 32-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel hat der Coach nicht. Neben der Bundesliga kann sich Nagelsmann für die Zukunft auch einen Job in England vorstellen. "Bei einem Top-Angebot würde ich auch in die Premier League wechseln", sagte der Trainer.