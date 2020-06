"Dankbar! Glücklich!" Davies über sein Jahr des Durchbruchs

TimGroothuis

Alphonso Davies ist der Durchstarter in dieser Saison beim FC Bayern

Mit seinen 36 Pflichtspiel-Einsätzen gehört Alphonso Davies beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München seit dieser Saison zum absoluten Stammpersonal. Vor allem unter Hansi Flick startete der 19-Jährige richtig durch, dessen Leistungen mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2025 belohnt wurden.

Der Kanadier, der nun seit knapp eineinhalb Jahren beim FC Bayern spielt, lebt bei den Münchnern seinen Traum, wie er selbst jüngst im "Sky"-Interview betonte: "Ich bin sehr dankbar für das, was ich bisher erreichen konnte. Ich versuche, dass es mir nicht zu sehr zu Kopf steigt. Ich habe Menschen, die mich am Boden halten. Natürlich siehst du all deine Erfolge und bist glücklich. Aber am Ende des Tages weißt du, dass du all das erreichst, weil du die harte Arbeit reinsteckst."

Im Laufe der Hinrunde hatte sich Davies seinen Stammplatz auf der linken defensiven Außenbahn erarbeitet, nachdem sich bei den Bayern zunächt einige Abwehrspieler wie Lucas Hernández und Niklas Süle verletzt hatten. Während David Alaba in die Innenverteidigung beordert wurde, übernahm der junge Kanadier seine Position als Linksverteidiger und füllt diese seit dem mit herausragenden Geschwindigkeits- und Passwerten aus.

Der Youngster zeigt sich dabei weiterhin extrem wissbegierig und will von seinen älteren Mitspielern weiterhin profitieren: "Als linker Verteidiger auflaufen zu dürfen, ist toll. Besonders mit einem Typen wie David (Alaba, Anm. d. Red.) neben mir, einen Weltklasse-Linksverteidiger, der mir seine Wege erklärt, ist wirklich sehr interessant."

Davies voller Vorfreude auf Finalturnier der Königsklasse

Bei den Münchner Anhängern ist der junge "Phonzie", der von Flick-Vorgänger Niko Kovac zum ersten Mal als Linksverteidiger aufgestellt wurde, längst zum Publikumsliebling geworden - wenngleich seit März nicht mehr vor Zuschauern gespielt werden darf.

Großes Ziel für ihn und sein Team sei es laut Davies, die zuletzt herausragende Form bis zum Finalturnier der Champions League zu konservieren. Dann sei in der Königsklasse sogar der Titelgewinn möglich in dem Wettbewerb, den der Linksfuß schon seit Jahren begeistert verfolge: "Die Champions League ist eine der größten Wettkämpfe weltweit. All diese tollen Teams an einem Ort versammelt zu haben, ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aufzuwachsen und die Champions League zu verfolgen und dann selbst Teil davon sein zu dürfen, die Hymne zu hören und die Atmosphäre zu spüren, gibt dir einfach dieses emotionale Gefühl."