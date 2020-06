Spektakulärer Spielertausch zwischen Barca und Juve

Oscar J. Barroso via www.imago-images.de

Arthur schließt sich wohl Juventus Turin an

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona wechselt zu Juventus Turin.

Der 23-Jährige traf am Samstagabend mit einem Privatjet in Turin ein und sollte sich noch am Sonntag einem Gesundheitscheck unterziehen. Das berichtete der "Corriere dello Sport".

Der Mittelfeldspieler war schon länger ein Wunschkandidat von Juve-Coach Maurizio Sarri. Die Ablösesumme soll sich auf 70 Millionen Euro belaufen und noch vor dem 30. Juni überwiesen werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird Arthur einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Im Gegenzug wechselt Juves bosnischer Mittelfeldspieler Miralem Pjanic (30) zu den Katalanen. Für ihn überweist Barca 60 Millionen Euro an die Alte Dame.

Wegen der restriktiven Maßnahmen in Spanien infolge der Corona-Pandemie soll sich Pjanic in Turin den medizinischen Tests vor dem Wechsel nach Barcelona unterziehen.