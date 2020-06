Auch das noch! Lange Pause für van Drongelen

FIRO/FIRO/SID/

Rick van Drongelen fällt lange aus

Der niederländische Innenverteidiger Rick van Drongelen vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich im letzten Saisonspiel gegen den SV Sandhausen (1:5) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Das gab der HSV am Sonntagabend bekannt. Der 21-Jährige fällt damit gut sechs Monate aus und fehlt in der Hinrunde der kommenden Spielzeit.

Auch das noch: Rick #vanDrongelen hat sich beim heutigen Spiel das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.



Alles Gute und eine schnelle Genesung, Rick!#nurderHSV pic.twitter.com/8P8BW0CduP — Hamburger SV (@HSV) 28. Juni 2020

Van Drongelen, der beim Debakel per Eigentor für das frühe 0:1 gesorgt hatte (13.), zog sich die Verletzung in der ersten Hälfte zu und wurde in der 36. Minute ausgewechselt.

Die Hamburger verspielten durch die Heimniederlage ihre Chance auf die Relegation.