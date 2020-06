Pappaufsteller und Fahnen: Bayer schmückt Leverkusen

FIRO/FIRO/SID/

Leverkusen wurde von Bayer in Vereinsfarben geschmückt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will anlässlich des DFB-Pokalendspiels die ganze Stadt in den Vereinsfarben schwarz und rot schmücken.

Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, wurden für das Finale gegen den FC Bayern München am Samstag verschiedene Aktionen ins Leben gerufen. Demnach zieren 75 Pappaufsteller der Bayer-Profis in Lebensgröße die Straßen der Stadt am Rhein.

Außerdem wurden an allen markanten Punkten in Leverkusen extra angefertigte Finalflaggen mit dem Vereinslogo gehisst, auch an der BayArena wehen die Fahnen.

Der Klub verschickte zudem an zahlreiche Haushalte Fanpakete mit Postern und Aufklebern, die die Anhänger in ihren Wohnungen anbringen können.

Am Freitag ruft die Werkself schließlich zum großen "Trikot-Tag" auf. Alle Fans sollen ihr Bayer-Jersey im Alltag oder auf der Arbeit überstreifen und so den Profis ihre Unterstützung vermitteln.

Eine gemeinsame Feier mit dem Anhängern würde es aber auch beim zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte nicht geben.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich der Verein zusammen mit der Stadt Leverkusen entschieden, unabhängig vom Ausgang des Finals auf einen Empfang in Leverkusen zu verzichten. Die Spieler verabschieden sich nach der Ankunft am Flughafen Köln/Bonn direkt in den Urlaub.