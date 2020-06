Austria sichert Heimrecht für Playoff-Halbfinale

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Die Austria gewann in Altach und empfängt die Vorarlberger im Europacup-Playoff in Wien

Die Wiener Austria fixiert mit dem knappen 2:1-Auswärtssieg in Altach Platz eins in der Qualifikationsgruppe und erarbeitet sich damit das Heimrecht im Halbfinale des Europacup-Playoffs gegen die Vorarlberger.

Die Austria wird die Qualifikationsgruppe der Bundesliga auf dem ersten Platz beenden. Die Wiener siegten bei Verfolger Altach am Dienstagabend trotz eines 0:1-Pausenrückstands noch mit 2:1. Die Violetten verschafften sich im Playoff-Halbfinale gegen die Vorarlberger am 8. Juli somit das Heimrecht. Für Altach war die erste Niederlage in der Qualigruppe die erste zu Hause in diesem Jahr.

Johannes Tartarotti (27.) brachte die Vorarlberger zwar in Führung, nach Seitenwechsel schaffte die Austria aber durch Tore von Maximilian Sax (57.) und Bright Edomwonyi (79.) noch die Wende. Vor der abschließenden Runde am Samstag haben die Favoritner nun fünf Zähler Vorsprung auf Altach. Die Austria darf zu Hause gegen Mattersburg ebenso Kräfte schonen wie die Rheindörfer, die in St. Pölten gastieren.

Die Austria schaffte es im Schnabelholz, zum ersten Mal seit Oktober 2015 beziehungsweise sieben Ligaspielen einen Sieg zu entführen. Nach dem desolaten 2:5 gegen St. Pölten am Wochenende kehrte die Elf von Christian Ilzer auch wieder auf die Siegerstraße zurück. Sie versuchte früh, Akzente zu setzen. Christoph Monschein vertändelte den Ball auf dem Weg Richtung Martin Kobras (4.), der im offensiven Mittelfeld aufgebotene Vesel Demaku schoss aus elf Metern knapp an der Stange vorbei (23.). Altach agierte im Angriff vorerst zu ungenau, als die Vorarlberger an Passgenauigkeit zulegten, war die violette Hintermannschaft aber sogleich gefordert.

Austria dreht Partie und holt wichtigen Sieg in Altach

Patrick Pentz entschärfte noch einen Abschluss von Sidney Sam, drei Minuten später musste Austrias Schlussmann aber hinter sich greifen. Emir Karić und Manfred Fischer kombinierten sich spielend einfach Richtung Tor, der ebenfalls unbedrängte Tartarotti zog aus dem Hinterhalt kommend ab. Die Altacher kontrollierten dann das Spiel, die Austria rannte sich fest. Bitter für die Altacher war der Ausfall von Fischer, der nach einer halben Stunde mit muskulären Problemen im Oberschenkel vom Feld musste. Auch Karić plagte sich mit Oberschenkelproblemen. Der Linksverteidiger blieb in der Pause dann in der Kabine, auch Sam wurde geschont.

SCHLUSSPFIFF in Altach! Die #Veilchen gewinnen durch Tore von Sax und Edomwonyi 2:1! Wir sind damit fix Sieger der Qualifikationsgruppe!!



Die Analyse und Live-Interviews aus Altach im #ViolaTV Daheim-Spielhttps://t.co/MXNJO3hxc8#ALTFAK #faklive #tipicoBL — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 30. Juni 2020

Die Austria startete erneut besser. Mit dem für Demaku eingewechselten Sax agierten die Wiener offensiver - und belohnten sich. Thomas Ebner lupfte den Ball auf den im Hinspiel in Wien noch ausgeschlossenen Offensivmann, der im Strafraum gänzlich unbedrängt volley abschloss. Die um Kompaktheit ringenden Altacher kamen erst nach einer Stunde offensiv wieder in Erscheinung. Frantz Pangop hätte das 2:1 schießen müssen, als er nach Vorarbeit von Marco Meilinger völlig frei vor Pentz auftauchte, den aber anschoss (62.).

So drehte die Austria die Partie dank einer Koproduktion zweier Joker noch. Patrick Wimmer tankte sich an drei Altachern vorbei in den Strafraum, Edomwonyi verwertete sicher. Altach vergab in den Schlusssekunden durch Christian Gebauer noch die Riesenchance auf das 2:2.

