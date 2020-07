So beeinflusste S04 das neue BVB-Trikot

unknown

Das BVB-Trikot wird auch in Zukunft kein Blau enthalten

Vizemeister Borussia Dortmund verzichtet bei seinem neuen Trikot aufgrund der großen Rivalität zum FC Schalke 04 beim Logo des Hauptsponsors auf die Farbe Blau.

"Manchmal muss man im Leben Kompromisse machen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und sprach von einem "Politikum".

Das Logo des Telekommunikationsunternehmens 1&1 ist auf dem neuen BVB-Trikot nun schwarz mit weißer Schrift. Dafür sei man "sehr dankbar", so Watzke. Es sei "keine Selbstverständlichkeit".

Der Fußball-Bundesligist verfügt in der kommenden Saison erstmals in seiner Geschichte über zwei Trikotsponsoren. 1&1 taucht in den Ligaspielen auf der Brust auf, der bisherige Sponsor Evonik wirbt in der Champions League, Testspielen im Ausland und im DFB-Pokal mit seinem Schriftzug.