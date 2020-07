Schopp: "Bei uns ist immer was los"

GEPA pictures/ Christian Walgram

Hartberg-Coach Markus Schopp

Nach dem Sechs-Tore-Spiel gegen den WAC musste Hartberg-Trainer Markus Schopp im Interview auf "Sky" grinsen: "Bei uns ist immer was los. Die Hartberger stehen einfach für Spektakel."

>> Verrücktes Remis bei Hartberg gegen WAC

Eine Runde vor Schluss liegt Hartberg nun fünf Punkte vor dem steirischen Rivalen Sturm Graz und wird die Saison als Fünfter beenden. In der ewigen Tabelle überholten die Hartberger (Platz 29) schon jetzt vor dem Ende ihrer zweiten Spielzeit Austria Lustenau. Und das obwohl die Vorarlberger drei volle Saisonen in der Bundesliga verweilten!

Zu seinem kolportierten Wechsel zum AC Milan sagte Schopp: "Es ist nicht nötig, zu all diesen Gerüchten Stellung zu beziehen. Vor sieben Jahren hat mir jeder jegliche Qualifikation abgesprochen, heute werde ich mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Es sollte nicht schlimmer laufen. So lasse ich es jetzt einmal stehen."

>> Rangnick will offenbar Schopp zu Milan lotsen

Vor den angesprochenen sieben Jahren war Schopp bei Sturm Graz nach einer kurzen Zeit als Interimstrainer bei den Profis durch Darko Milanič ersetzt und zu den Amateuren zurück kommandiert worden.

red