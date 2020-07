Landerl lotst Okungbowa nach Lübeck

GEPA pictures/ Christian Ort

Schafft das ehemalige Rapid-Talent im Hohen Norden seinen Durchbruch?

Der deutsche Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck verstärkt sich mit dem ehemaligen Rapid-Talent Osarenren Okungbowa und hofft, dass der "Spätzünder" jetzt richtig abgeht.

Trainer beim Meister der Regionalliga Nord ist seit 2016 der Wiener Rolf Landerl, der unter Hans Krankl einmal für Österreich auflaufen durfte, in einem denkwürdigen Spiel in Deutschland die Karriere von Sebastian Deisler beendete und darauf angesprochen einmal in einem "Kurier"-Interview meinte: "Eigentlich war es ein Foul von ihm an mir."

Mittlerweile hat sich Landerl in Deutschland aber auch als Trainer einen (guten) Namen gemacht, Lübeck dank kontinuierlicher Aufbauarbeit nicht nur in die dritte Liga geführt und auch im DFB-Pokal zuletzt dem FC St. Pauli bis ins Elferschießen die Stirn geboten. Landerls Co-Trainer Walter Franta hat schon für Rapid im Nachwuchs gearbeitet und kennt Okungbowa bestens.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer Rolf Landerl. Diese machten es mir leicht, erstmals den Schritt weg aus der Heimat ins Ausland zu gehen. Ich freue mich auf die Herausforderung im hohen Norden", wird Okungbowa auf der Homepage zitiert.

"Durch Verletzungen ist er eher ein Spätzünder", weiß Lübecks Sportdirektor Rocco Leeser. Okungbowa sei "multifunktional als Sechser oder Innenverteidiger einsetzbar, sehr athletisch und zweikampfstark. Er bringt die nötige Ruhe am Ball mit."

Okungbowa wird erst nach Lübeck wechseln, wenn er mit dem Floridsdorfer AC die Zweitliga-Saison fertig gespielt hat.

>> alle Vereinsspiele Osarenren Okungbowa

red