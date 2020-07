Stuart Franklin, getty

Die neue Saison der Frauen-Bundesliga startet am 4. September

Die Frauenfußball-Bundesliga startet am 4. September in die neue Saison. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung bekannt.

Am 26. und 27. September wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Die 2. Liga beginnt erst am 3./4. Oktober. Der DFB verwies darauf, dass die Termine unter dem Vorbehalt stehen, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.

Das @DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2020/2021 verabschiedet. Die Spielzeit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet vom 4. bis 6. September, die 1️⃣. Runde im #DFBPokalFrauen wird drei Wochen später ausgetragen.



➡️ https://t.co/ZvAJPt6P5j pic.twitter.com/e9sscQWLx7 — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) 6. Juli 2020

Der letzte Spieltag im Oberhaus ist für den 13. Juni 2021 vorgesehen, das Pokalfinale in Köln für den 29. Mai. Die Liga hatte nach der Corona-Pause den Spielbetrieb der abgelaufenen Saison ohne Zuschauer wieder aufgenommen. Der VfL Wolfsburg kürte sich dabei zum Meister und DFB-Pokalsieger.