Nächster Franzose offenbar vor Wechsel zum FC Bayern

Frederic Chambert via www.imago-images.de

Melvin Bard ist ein Kandidat beim FC Bayern München

Fußball-Bundesligist FC Bayern steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung eines weiteren französischen Spielers.

Die Münchner sind auf der Suche nach Talenten laut "L'Équipe" beim Ligue-1-Klub Olympique Lyon fündig geworden. Demnach hat es der deutsche Rekordmeister auf den 19 Jahre alten Melvin Bard abgesehen.

Das Lyoner Eigengewächs ist auf der linken Seite beheimatet, vorrangig in der Defensive. Im vergangenen Dezember feierte Bard beim 4:0-Sieg in Nîmes sein Profidebüt. Aufmerksam auf den Youngster wurde der FC Bayern angeblich durch seine Auftritte in der Youth League.

Laut "Sky" ist der junge Franzose beim Doublesieger aus der Landeshauptstadt jedoch vorerst nicht für die erste Mannschaft vorgesehen. Demnach ist sich der FC Bayern bereits mit Bard über einen Wechsel im Sommer einig. Allein die Verhandlungen mit Olympique Lyon müssten nun geführt werden.

Melvin Bard hat in Lyon noch einen Vertrag bis 2022, dem Bericht zufolge müsste Bayern maximal zwei bis drei Millionen Euro überweisen. Neben dem FC Bayern sollen außerdem die französischen Erstligisten OGC Nizza und Stade Reims Interesse am jungen Linksfuß zeigen.

Grund für die Wechsel-Avancen des zweifachen U20-Nationalspielers Frankreichs ist offenbar vor allem die fehlende Aussicht auf genügend Spielzeit beim Ligue-1-Vertreter. Melvin Bard sei jedoch bereit, sich in der nächsten Saison über gute Leistungen in der 3. deutschen Liga für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Bei den Münchnern, die in dieser Saison noch den Gewinn der Champions League anstreben, würde Bard auf gleich mehrere Landsmänner treffen. Erst kürzlich gab der Klub die Verpflichtung von PSG-Talent Tanguy Nianzou Kouassi bekannt. Zudem stehen Lucas Hernández, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Michael Cuisance und Kingsley Coman beim Bundesliga-Primus im Kader.