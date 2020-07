Beermann wechselt von Heidenheim nach Osnabrück

dpa

Wechselt in der 2. Liga vom 1. FC Heidenheim zum VfL Osnabrück. Foto: Daniel Karmann/dpa

Der VfL Osnabrück hat Timo Beermann vom 1. FC Heidenheim verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei zu den Niedersachsen und erhält in Osnabrück einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der VfL bekanntgab.

Für Beermann, der mit Osnabrücks Zweitliga-Konkurrent Heidenheim erst am Montag in der Aufstiegs-Relegation knapp an Werder Bremen gescheitert war, ist es eine Rückkehr.

🦉🐻🧑2⃣0⃣2⃣3⃣✍ Herzlich willkommen, Timo Beermann! Der @VfL_1899 hat den 29-jährigen Abwehrspieler für die kommenden drei Jahre unter Vertrag genommen. Er wechselt vom @FCH1846 zu den Lila-Weißen! #vfl1899 #WirGemeinsamJetzt ➡ https://t.co/tsg9PBOrEc pic.twitter.com/rs2sSaNj4l — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 8. Juli 2020

Der kopfballstarke Innenverteidiger spielte bereits in seiner Jugend für die Lila-Weißen und kam zwischen 2011 und 2013 auf 48 Drittligaeinsätze für den VfL.