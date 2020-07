Doppelpack Salah! Liverpool setzt Rekordjagd fort

Daniel Leal Olivas/NMC Pool via www.imago-images.d

Mo Salah schnürte gegen Brighton & Hove Albion einen Doppelpack

Dank eines Doppelpacks von Angreifer Mo Salah ist der seit Wochen feststehende neue Premier-League-Champion FC Liverpool unter Erfolgs-Coach Jürgen Klopp weiter auf Rekordjagd. Nach dem 3:1-Sieg bei Brighton & Hove Albion können die Reds weiter vom englischen Punkte-Rekord in dieser Saison träumen.

In der Saison 2017/18 stellte Titelverteidiger Manchester City unter Pep Guardiole mit satten 100 Punkten einen neuen Liga-Rekord auf. Bei voller Punkte-Ausbeute können die Reds nach dem bereits 30. (!) Saison-Sieg in den nun noch verbleibenden vier Partien 104 Zähler in der laufenden Spielzeit erreichen.

Mohamed Salah (6.) und Kapitän Jordan Henderson (8.) sorgten allerdings nur scheinbar für klare Verhältnisse. Nach der frühen und deutlichen Zwei-Tore-Führung verloren die Reds etwas den Faden und eröffneten dem Gegner mehr Chancen als jene, die Leandro Trossard (45.) zum Anschlusstreffer nutzte. Erst Salah mit seinem 19. Saisontor (76.) machte nach einem Eckstoß per Kopf alles klar.

Auf Seiten der Seagulls machte der ehemalige Bundesliga-Profi Pascal Groß eine starke Partie, ehe er in der 71. Minute ausgewechselt wurde.

Schon am Samstag sind beide Teams wieder im Einsatz. Die Seagulls haben mit Manchester City das nächste Schwergewicht zu Gast, Liverpool empfängt Burnley in Anfield.