Markus Kraetschmer zurück im Bundesliga-Aufsichtsrat

GEPA pictures/ Walter Luger

Austria-Manager Markus Kraetschmer

Austria-Finanzvorstand Markus Kraetschmer kehrt statt LASK-Präsident Siegmund Gruber in den Aufsichtsrat der Bundesliga zurück.

Markus Kraetschmer, Finanzvorstand der Wiener Austria, ist zurück im Aufsichtsrat der Bundesliga. Nach dem Rücktritt von LASK-Präsident Siegmund Gruber wurde das offene Mandat in der Klubkonferenz am Donnerstag mit dem 48-jährigen Wiener nachbesetzt. Kraetschmer, der schon von 2006 bis 2018 dem Aufsichtsrat angehört hatte, wurde einstimmig in das Gremium gewählt.

"Ich bedanke mich bei allen Klubs für ihr Vertrauen und freue mich, nach zwei Jahren Pause zurück im Aufsichtsrat der Bundesliga zu sein", betonte Kraetschmer, der bis zu seinem freiwilligen Rückzug vor zwei Jahren auch Vizepräsident der Bundesliga und ÖFB-Präsidiumsmitglied gewesen war.

"Gemeinsam mit allen Klubs, den Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Bundesliga-Geschäftsstelle wollen wir den österreichischen Fußball durch die aktuelle herausfordernde Situation führen und in den kommenden Jahren weiterentwickeln."

apa