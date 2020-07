Altach am Aufrüsten: Drei Neue an einem Tag

GEPA pictures/ Manfred Binder

Mit den Linzern hat sich Edokpolor verworfen

Zwei Tage nach Saisonende präsentiert SCR Altach mit Tino Casali, Mario Stefel und Nosa Edokpolor gleich drei Neuerwerbungen.

Torhüter Casali (24) kommt aus Mattersburg, wo er Backup für Markus Kuster war. Insgesamt ist er für die Burgenländer neun Mal in der Bundesliga aufgelaufen. "Er ist hochmotiviert sich hier dem Konkurrenzkampf zu stellen", weiß Altachs Sportdirektor Christian Möckel.

Offensivspieler Stefel (24) glaubt, dass "Altach für mich der beste Verein ist, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu machen und mein Potenzial noch mehr auszuschöpfen." In 127 Zweitliga-Spielen für Horn und Wiener Neustadt hat Stefel 21 Mal zugeschlagen.

Edokpolor sorgte für einen Eklat

Defensivakteur Edokpolor (23) meint in einer Aussendung der Altacher: "Ich habe lange darauf hingearbeitet, in der Bundesliga zu spielen ..." Davon kann BW Linz ein Lied singen. Edokpolor verweigerte vergangenen Dienstag beim Zweitligisten im Spiel gegen SV Horn in der Pause sogar seine Einwechslung, weil er sich nicht mehr verletzen wolle.

Wie die "OÖN" in Erfahrung brachten, warf Trainer Ronald Brunmayr Edokpolor folglich aus der Kabine, woraufhin der 23-Jährige gegenüber BW-Sportdirektor Tino Wawra sogar noch ausfällig wurde.

red