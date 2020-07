Dresden holt "echten Führungsspieler"

Florian Ulrich via www.imago-images.de

Yannick Stark wechselt zu Dynamo Dresden

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat den defensiven Mittelfeldspieler Yannick Stark verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 29-Jährige vom SV Darmstadt 98 und unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung in Elbflorenz.

In der abgelaufenen Saison kam Stark auf 29 Pflichtspiele für Darmstadt, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage.

"Mir hat es imponiert, wie sich Dynamos Verantwortliche um mich bemüht haben und welch klaren Plan der Verein verfolgt. Außerdem waren die Spiele in Dresden für mich immer absolute Highlight-Spiele. Die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion ist eine ganz besondere. Die Aufgabe bei Dynamo reizt mich sehr. Ich möchte mich jetzt schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren, als wichtiger Teil des Teams vorangehen und Verantwortung übernehmen", so Yannick Stark nach seiner Vertragsunterschrift gegenüber "dynamo-dresden.de".

Herzlich willkommen bei der Sportgemeinschaft! 💪



Die SGD hat am Dienstag Yannick #Stark verpflichtet. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei nach Dresden und wird mit der Rückennummer 5 auflaufen. Alle Infos 👉 https://t.co/EelXX01Fhu #sgd1953 pic.twitter.com/aw6pzgKJ8G — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 14. Juli 2020

Sportgeschäftsführer Ralf Becker äußerte sich wie folgt zum Deal: "Yannick Stark ist ein echter Führungsspieler, der über viele Jahre Zweitliga-Erfahrung verfügt und nicht zuletzt in der vergangenen Saison in Darmstadt zum Stammpersonal gehörte. Wir erwarten uns von ihm, dass er unserer Mannschaft in der Zentrale Stabilität verleiht und freuen uns, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der die Qualität besitzt, das Team als Ganzes zu verbessern."