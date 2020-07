Ranko Popović in Japan weiter unbesiegt

Sho Tamura via www.imago-images.de

Ranko Popović beim Ligaauftakt im Februar gegen Ventforet Kofu

Sturm-Legende und SKN-Kurzzeittrainer Ranko Popović ist "wieder richtig angekommen" in Japan. Auch im dritten Ligaspiel nach dem Restart (bzw. im fünften insgesamt) ist er mit Machida Zelvia in der J2League noch immer unbesiegt.

Machida Zelvia, in der Präfektur Tokio, gilt als klassischer Ausbildungsverein und schaffte unter Popović 2012 erstmals den Aufstieg in die zweithöchste japanische Liga.

Nach einem 3:3-Heimremis am Mittwoch gegen Albirex Niigata rangiert Machida in der J2League auf Platz neun und ist neben Leader V-Varen Nagasaki als einziges von 22 Teams noch ungeschlagen - mit einem Sieg und vier Unentschieden.

Generell genießt Popović in Asien, speziell in Japan, einen guten Ruf, trainierte mit Cerezo Osaka (mit Alt-Star Diego Forlán), FC Tokyo, Oita Trinita und Sanfrecce Hiroshima auch schon Teams in der höchsten Liga, J1League.

Seit Anfang Juli sind in Japans Profiligen wieder Zuschauer zugelassen. Bei Machida Zelvia kommen generell meist nur 3.000 bis 5.000. Am Mittwoch waren es etwas mehr als 500.

Popović ließ diesmal eine rein japanische Startelf auflaufen und brachte seine serbischen Neuerwerbungen Alen Mašović und Stefan Šćepović (2015 Meister mit Celtic FC) nur als Joker.

red