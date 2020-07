LASK verpflichtet U21-Kapitän der Ukraine

Dmytro Smolyenko via www.imago-images.de

Das ukrainische Abwehrtalent bindet sich langfristig an den Verein

Der LASK bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison und verstärkt seine Defensive mit dem ukrainischen U21-Teamkapitän Yevgen Cheberko. Der 22-Jährige kommt von Erstligist Zorya Lugansk und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024.

Nächster Sommerneuzugang für den LASK: Die Linzer verpflichten mit Yevgen Cheberko den Teamkapitän des ukrainischen U21-Teams. Das gab der Tabellenvierte in einer Aussendung bekannt. Der 22-Jährige kommt von Erstligist Zorya Lugansk und war beim Dritten der noch laufenden Saison in der Ukraine als Stammspieler in der Innenverteidigung gesetzt. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024.

Flexibel einsetzbar

Cheberko gilt als flexibel-einsetzbarer Defensivspieler, der nicht nur in der Innenverteidigung seine Stärken hat, sondern auch schon als linker Verteidiger und im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam. In der noch laufenden Saison in der Ukraine belegt er mit seinem derzeitigen Klub Zorya Lugansk den starken dritten Tabellenplatz.

In diesen Tagen enden die Leihverträge von Joao Klauss und Samuel Tetteh. Wir bedanken uns bei zwei begabten Fußballern und unfassbar tollen Menschen für eine geile Zeit beim Verein. Ihr werdet immer Teil der schwarz-weißen Fußballfamilie sein! ⚪⚫ pic.twitter.com/Jvf2V1Et5D — LASK (@LASK_Official) 6. Juli 2020

Seit 2019 ist der 22-Jährige ebenso Kapitän des ukrainischen U21-Nationalteams. Für den LASK ist es nach drei Offensivzugängen der erste Neuzugang für die Defensive.

red