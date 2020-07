Neuer Klub gefunden? James Rodríguez vor Real-Abschied

Ion Alcoba Beitia via www.imago-images.de

Verlässt James Rodríguez die Königlichen aus Madrid?

Ex-Bayern-Profi James Rodríguez wird Real Madrid nach einer weiteren enttäuschenden Saison aller Voraussicht nach verlassen. Ein neuer Klub könnte schon gefunden sein.

Wie das Portal "Le10Sport" exklusiv erfahren haben will, soll es bereits Gespräche zwischen James-Berater Jorge Mendes und PSG-Sportdirektor Leonardo gegeben haben. Schon seit Wochen sollen sich die Parteien im Austausch befinden. Mendes habe James dem Tuchel-Klub dabei mehrere Male angeboten, heißt es.

Gleichzeitig soll aber auch Atlético Madrid noch immer auf eine Verpflichtung des Kolumbianers hoffen. Reals Erzrivale wurde bereits im vergangenen Sommer mit dem Shootingstar der Weltmeisterschaft 2014 in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich wurden auch diverse englische Klubs als mögliche Abnehmer genannt.

Wird James zu einem "Schnäppchen"?

Wohin es James im Sommer zieht, ist trotz der Gespräche mit PSG noch immer offen. Sicher scheint, dass der 29-Jährige bei den Königlichen keine Zukunft hat. Trainer Zinédine Zidane sagte erst in der vergangenen Woche, er wisse nicht, ob James noch einmal für Real Madrid spielen werde. Laut "AS" haben die Königlichen dem Ex-Bayern-Profi bereits mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit ihm planen.

Unklar ist, welche Ablöse der neue spanische Meister für den offensiven Mittelfeldspieler verlangt. Da James' Vertrag in Madrid aber nur noch bis zum Sommer 2021 läuft und die Königlichen einiges daran setzen werden, den Großverdiener endlich von der Gehaltsliste zu bekommen, könnte der einstige 75-Millionen-Mann zu einem echten "Schnäppchen" werden.

Zwischen 2017 und 2019 hatte James in der Bundesliga für den FC Bayern München gespielt. Trotz ansprechender Leistungen (67 Einsätze, 15 Tore, 20 Vorlagen) hatte der deutsche Rekordmeister von einem fixen Transfer des Südamerikaners abgesehen - auf Wunsch von James selbst, der sich in Madrid durchsetzen wollte. Allerdings spielte er in der Saison 2019/20 unter Zidane erneut keine große Rolle.