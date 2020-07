BVB- und Schalke-Leihgabe feiern Aufstieg in Spanien

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

BVB-Leihgabe Sergio Gómez steigt mit SD Huesca in die erste spanische Liga auf

Die beiden Revierklubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04 blicken nach Spanien: Dort sicherte sich Zweitligist SD Huesca vorzeitig den Aufstieg in die Primera División. Mit dabei zwei Leihgaben von BVB und S04.

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Numancia gelang dem Klub aus Aragonien am Freitagabend die Rückkehr ins Oberhaus. Direkten Anteil am Sieg, der mindestens Platz zwei in der Liga sichert, hatte das Duo jedoch nicht.

BVB-Leihgabe Sergio Gómez musste 90 Minuten von der Bank aus zuschauen, S04-Abwehrspieler Pablo Insua stand nicht im Kader. Mit Shinji Okazaki traf dafür ein alter Bekannter aus der Bundesliga zum Endstand, der Japaner spielte zwischen 2013 und 2015 bei Mainz 05.

Gómez und Insua hatten ihre Leihverträge in Huesca bis zum Ende der aktuellen Saison verlängert, die am kommenden Montag mit dem 42. Spieltag ihren Abschluss findet. In Dortmund bzw. Gelsenkirchen besitzen die beiden Profis jeweils noch ein Arbeitspapier bis Sommer 2021.

Während Insua mit nur sieben Einsätzen für den Zweitligisten nur selten zum Zug kam, zählte Gómez über weite Strecken der Spielzeit zur Stammformation. Der BVB-Angreifer kam auf 35 Spiele, in denen er ein Tor erzielte.

Welche Zukunft das Duo bei der Rückkehr zu ihren deutschen Klubs hat, ist derweil ungewiss. Dem Portal "transfermarkt.de" zufolge besitzt Huesca im Fall Insua zumindest über eine Kaufoption, eine Verpflichtung ist jedoch nicht äußerst wahrscheinlich.