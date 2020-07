Reds-Legende äußert Zweifel an Timo Werner

Marcel Engelbrecht

Timo Werner stürmt künftig für den FC Chelsea

Timo Werner hat sich zur neuen Spielzeit dem FC Chelsea angeschlossen. In England werden nun Stimmen laut, dass der Stürmer in der ersten Saison bei den Blues nicht gleich die gewünschten Leistungen abrufen wird.

Graeme Souness, zwischen 1971 und 1984 für Tottenham Hotspur, Middlesbrough und Liverpool in der Premier League am Ball, äußerte Zweifel an der Qualität des Neuzugangs. Mit den Reds gewann Souness dreimal den Europapokal der Landesmeister und fünfmal den Titel in der Premier League. Chelsea überwies rund 53 Millionen Euro für Timo Werner an RB Leipzig. Zudem holten die Londoner den Flügelspieler Hakim Ziyech für weitere 40 Millionen Euro.

"Beide kommen mit einem guten Ruf, aber das war auch bei Álvaro Morata der Fall und der hat keinen Eindruck hinterlassen", so Souness in einer Kolumne für "The Times". Mittelstürmer Morata werden Chelsea-Fans wohl keine Träne nachweinen. Der Spanier kam im Sommer 2017 für stolze 66 Millionen Euro von Real Madrid.

Im Januar 2019 entschied man, den Angreifer an Atlético Madrid zu verleihen. Die Madrilenen verpflichteten Morata schließlich für rund 56 Millionen Euro. Für die Blues machte er 72 Spiele, in denen er 24 Tore erzielte.

"Selbst Thierry Henry, einer der besten ausländischen Transfers, brauchte bei Arsenal eine Saison, um die Voraussetzungen der Premier League zu erfüllen", führte Souness aus: "Es gibt also keinerlei Garantie, dass die beiden Neuzugänge das Team über Nacht zu einem Titel-Aspiranten machen."