Inter lässt Punkte im Titelkampf liegen

Inter Mailand lässt erneut Punkte liegen

Mit einem 2:2 (1:1) bei der AS Roma hat Inter Mailand am Sonntag im Titelkampf zwei weitere Punkte auf Tabellenführer Juventus Turin verloren. Damit könnte Juve am Montagabend mit einem Heimsieg über Lazio seinen neunten Meistertitel en suite fast schon perfektmachen. Der Vorsprung auf Inter würde dann vier Runden vor dem Ende bereits acht Punkte betragen, jener auf Atalanta Bergamo neun.

Inter ging in Rom durch ein Tor des niederländischen Verteidigers Stefan De Vrij nach einer Viertelstunde in Führung (15.), musste in den letzten Minuten aber froh sein, durch einen von Romelu Lukaku verwerteten Foulelfer (87.) überhaupt noch zu einem Punkt gekommen zu sein.

🎙️ | DICHIARAZIONI



"Stasera non posso rimproverare nulla, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League con largo anticipo" 🗣️



L'analisi di Antonio #Conte al termine di #RomaInter 👇#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵https://t.co/TkBj6p3Ylh — Inter (@Inter) 19. Juli 2020

Die Treffer der fünftplatzierten Hausherren erzielten Leonardo Spinazzola kurz vor der Pause (45.) sowie Henrikh Mkhitaryan (57.).

