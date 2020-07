Schnappt sich Rose einen Ex-Schützling?

GEPA pictures/ Sven Sonntag

Wildert der aktuelle Gladbach-Coach bei seinem Ex-Verein?

Die Transferphase kommt auch in Österreich so langsam ins Laufen und die ersten Gerüchte tun sich auf. Im Fokus diesmal Salzburg-Stürmer Patson Daka, der angeblich bei seinem Ex-Coach Marco Rose und dessen Klub Borussia Mönchengladbach am Zettel stehen soll.

Wenn die Transferphase anläuft, heißt das meistens, dass auch wieder Gerüchte um die Spieler von Meister Salzburg sich vermehren. Diesmal steht dabei Stürmer Patson Daka im Fokus, der es in der abgelaufenen Saison auf 24 Tore in der Bundesliga brachte und so das Interesse internationaler Klubs auf sich gezogen hat. Laut "todofichajes.com" soll mit Borussia Mönchengladbach ein deutscher Bundesligist Interesse am gambischen Nationalspieler zeigen, dort trainiert mit Marco Rose ein Coach, der den 21-Jährigen noch bestens aus seiner Zeit in Salzburg kennt.

Noch bis 2024 Vertrag

Billig wird ein Transfer für die Borussen aus Gladbach aber eher nicht, da Patson Daka bei Meister Red Bull Salzburg noch einen Vertrag bis 2024 hat. Mit seiner guten Torquote und aufgrund seines jungen Alters werden die Salzburger ihren Starstürmer nur für eine ansprechende Transfersumme abgeben, ob Gladbach diese wirklich zahlen will, hängt in den Sternen.

Aufgrund der Corona-Situation hat Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bereits angekündigt, keine Transfers um zehn Millionen Euro oder mehr zu machen. Ein Deal um Patson Daka würde somit ohnehin erst interessant werden, falls der Viertplatzierte der vergangenen Bundesligasaison durch einen Abgang Ersatz für die Sturmzentrale braucht.

red