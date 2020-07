Boateng erklärt seine Leistungssteigerung

Jrgen Fromme

Jérôme Boateng hatte großen Anteil an der Meisterschaft des FC Bayern

Während Jérôme Boateng vom FC Bayern unter Niko Kovac kaum Berücksichtigung fand, spielte der Innenverteidiger unter Hansi Flick groß auf und hatte erheblichen Anteil an der Meisterschaft. In einem Interview mit dem Vereinsmagazin "51" verriet Boateng nun sein Erfolgsgeheimnis.

"Ich bin schon seit gut zehn Jahren immer auf der Suche, was ich noch optimieren kann, um meine Leistung zu steigern. Ich kenne meinen Körper inzwischen sehr gut, höre in mich hinein und schaue immer, was weiterhelfen kann", sagte der 31-Jährige und ergänzte: "So sind nun eben Yoga und das neurofunktionale Training dazugekommen."

Mit dem FC Bayern wurde Boateng zum achten Mal Deutscher Meister. Die abgelaufene Saison wird dem Abwehrspieler wohl lange in Erinnerung bleiben. "Jede Saison hat ihre ganz eigene Geschichte. Für mich persönlich gab es auch ein, zwei Meisterschaften, in denen ich wegen Verletzungen keinen so großen Beitrag leisten konnte. Man ist zwar immer ein Teil des Teams, aber es fühlt sich einfach kompletter an, wenn man aktiv auf dem Platz mitwirken kann", erklärte Boateng und betonte: "Ich hatte jetzt wieder sehr viel Spaß am Fußball."

In dem Interview äußerte sich Boateng außerdem zum Kampf gegen Rassismus. "Es ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung", sagte er mit Blick auf auf die aktuelle Rassismus-Debatte in den USA: "Ich denke, für viele ist es schwer, nachzuempfinden, was für ein Schmerz ausgelöst wird, wenn man wegen seiner Hautfarbe oder auch wegen seiner Religion anders behandelt wird. Ich denke, es fängt alles mit der Erziehung an: Kein Mensch wird als Rassist geboren."

Dass auch im Sport Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden, begrüßt Boateng: "Gerade nach den extremen Bildern aus den USA sagen alle: Jetzt ist es genug! Wir müssen dagegen steuern! Sportler haben eine große Reichweite, und es gehört bei einem Vorbild dazu, dass man Verantwortung übernimmt."