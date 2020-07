Leipzig startet ohne Hwang in Vorbereitung

BARBARA GINDL, APA

Von Salzburg über Umwege nach Leipzig

Bundesligist RB Leipzig hat ohne Neuzugang Hwang Hee-chan die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Der Südkoreaner muss seinen Reisepass verlängern und einen Aufschub seines Militärdienstes beantragen. In Leipzig wird der frühere Salzburg-Stürmer frühestens am Freitag erwartet. Das bestätigte der Club am Montag auf dpa-Nachfrage.

Hwang war für angeblich neun Millionen Euro vom österreichischen Meister nach Leipzig gewechselt. Bonuszahlungen können die Ablöse auf 15 Millionen erhöhen. In seiner Heimat müssen Männer ihren Militärdienst ableisten. Dieser dauert je nach Waffengattung etwa eineinhalb Jahre und kann von Leistungssportlern umgangen werden, wenn sie große Erfolge vorweisen. So musste Tottenham-Star Son Heung-min im Mai lediglich eine dreiwöchige Grundausbildung absolvieren, da er bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewonnen hatte. Auch Hwang war damals beim Titelgewinn dabei.

Hallo, @Henrichs39! 🔴⚪️



Unsere Jungs sind zurück aus dem Urlaub und starten mit Leistungstests auf die Vorbereitung fürs #ChampionsLeague-Turnier! #DieRotenBullen pic.twitter.com/r1Li071BsY — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 20. Juli 2020

Leipzig startete nach drei Wochen Urlaub am Montag mit Leistungstests in die Vorbereitung. Am Mittwoch ist das erste Mannschaftstraining geplant.

