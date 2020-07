Erfolgreiche Tumor-OP bei HSV-Spieler Ewerton

Kalle Meincke

Ewerton kam letzte Saison lediglich auf fünf Einsätze

Innenverteidiger Ewerton vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat die operative Entfernung eines gutartigen Tumors gut überstanden.

Wie der Verein am Montag mitteilte, muss der 31-jährige Brasilianer nun ein zweiwöchiges Belastungsverbot befolgen, bevor er das Trainingspensum langsam wieder steigern kann.

Der Tumor in der linken hinteren Oberschenkel-Muskulatur war zuvor bei einer Untersuchung entdeckt worden. Er hoffe, dass mit dem Tumor in der Oberschenkel-Muskulatur auch ein Grund für seine Verletzungen in der abgelaufenen Spielzeit beseitigt wurde, sagte Ewerton. Er kam lediglich auf fünf Einsätze.