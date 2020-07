BVB erarbeitet Moukoko-Konzept

Revierfoto via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko wird mit den Profis des BVB trainieren

Youssoufa Moukoko ist das derzeit wohl größte Talent in den Reihen von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der 15-Jährige soll schon in der Sommervorbereitung des BVB mittrainieren. Dazu werden offenbar klare Spielregeln festgelegt.

Der Revierklub erarbeitet derzeit ein Konzept, durch das der Youngster auch nach den Sommerferien am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen kann. Das berichtet "Bild". Demnach werden sowohl mit Moukoko als auch dessen Schule Gespräche geführt. Fehlzeiten sollen im Rahmen bleiben, um dem Angreifer einen guten Schulabschluss ermöglichen zu können.

An Moukokos Seite bei der Borussia steht allen voran der ehemalige Profi Otto Addo, der als Bindeglied zwischen Junioren und Profis arbeitet. Ebenfalls eine wichtige Rolle spiele Sebastian Kehl, Lizenzspieler-Leiter des BVB.

Dessen Erfahrungen aus der eigenen Jugendzeit sollen Moukoko nun als Stütze dienen. Kehl machte als Jugendspieler von Hannover 96 einst sein Abitur und wechselte dann zum SC Freiburg.

Um die sportlichen Anforderungen an das Training mit den BVB-Profis zu erfüllen, arbeitet Youssoufa Moukoko bereits seit drei Wochen mit U19-Coach Mike Tullberg. Dreimal in der Woche absolviert er außerdem Fitness-Einheiten mit Yann-Benjamin Kugel.

Das Training unter Lucien Favre beginnt am 30. Juli, vom 10. bis 17. August weilt die Borussia in Bad Ragaz in der Schweiz für das Trainingslager.

Youssoufa Moukoko feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag. Ab dann wäre er für den Vizemeister spielberechtigt.