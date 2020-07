Wydra unterschreibt in Braunschweig

APA (Archiv)

Dominik Wydra bleibt in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga

Dominik Wydra bleibt in der 2. deutschen Bundesliga. Der frühere Rapidler heuerte nach seiner Vertragsauflösung in Aue bei Eintracht Braunschweig an.

Beim Aufsteiger unterschrieb der 26-Jährige einen Kontrakt bis 2022. Sportdirektor Peter Vollmann begrüßte einen zweitligaerfahrenen Spieler, der sowohl in der Dreierabwehrkette als auch im defensiven Mittelfeld agieren könne.

Eintracht Braunschweig hat mit Dominik Wydra einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Blau-Gelben einen Vertrag bis 30. Juni 2022.



Willkommen in der Löwenstadt, Dominik!

Zuvor hatten die Braunschweiger auch schon Innenverteidiger Michael Schultz und Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou präsentiert.

apa/red