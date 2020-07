Rangnick-Wechsel zu Milan geplatzt

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Ralf Rangnick wird wohl doch nicht Trainer des AC Milan

Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Traditionsklub AC Mailand ist geplatzt.

Nach "kicker"-Informationen bleibt Stefano Pioli Trainer des 18-maligen Meisters, der zuletzt in der Serie A wieder in die Spur gefunden hat. Der Vollzug solle "zeitnah" bekanntgegeben werden. Ein Vertrag nur als Sportdirektor käme für Rangnick demnach nicht in Frage.

Laut italienischen Medien hatte der frühere Bundesliga-Trainer Rangnick zuletzt schon mit Red Bull über die Auflösung seines Dreijahresvertrages als "Head of Sport and Development Soccer" verhandelt. Diese Gespräche kann er nun beenden.

Rangnicks Berater Marc Kosicke bestätigte die Meldung des "kicker" und erklärte: "Der AC Milan und Ralf Rangnick sind übereingekommen, dass es aktuell weder der richtige Zeitpunkt ist, noch das Momentum für eine Zusammenarbeit spricht. Deswegen und unter Berücksichtigung der guten Entwicklung und der Ergebnisse unter Trainer Pioli, hat man gemeinsam entschieden, dass Ralf Rangnick keine Funktion beim AC Mailand übernimmt."

Seit Monaten war über einen Wechsel des 62 Jahre alten RB-Architekten zu Milan spekuliert worden. Allerdings gab es auch immer wieder Gegenwind, etwa durch Schwedens Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic. "Wer ist Rangnick? Ich weiß nicht, wer Rangnick ist", hatte der Milan-Profi unlängst auf eine entsprechende Frage im Interview mit der "Gazzetta dello Sport" gesagt.