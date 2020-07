Reif: Bellingham nicht genug für BVB-Titel

Martin Rickett via www.imago-images.de

Jude Bellingham spielt im kommenden Jahr für den BVB

Obwohl sich der BVB mit Jude Bellingham einen der begehrtesten Nachwuchsspieler Europas sicherte, glaubt Ex-TV-Kommentator Marcel Reif nicht, dass der Youngster auf dem Weg zum Titel das Zünglein an der Waage sein kann.

"Mit Bellingham wirst Du nicht Deutscher Meister", sagte Reif in seiner eigenen Show auf "bild.de". Sollte der FC Bayern doch mal etwas liegen lassen, müssen andere Spieler vorangehen, um so junge Leute wie Bellingham zu führen, nahm der ehemalige TV-Kommentator die arrivierten Profis der Schwarz-Gelben in die Pflicht.

Dass der BVB über kurz oder lang ein Ausbildungsverein bleiben wird, hält Reif für den einzig richtigen Weg. "Das ist eine Win-Win-Geschichte. So wird das funktionieren. Da bündelt sich jetzt nicht die wahre Liebe. Aber man muss mir nicht immer das Wappen küssen. Es reicht mir, wenn er anständig Tschüß sagt, wenn's so weit ist", so der 70-Jährige.

Einerseits seien die Dortmunder durch diesen Weg "bester Ausbildungsverein" des Landes, gleichzeitig, gab Reif zu bedenken, bleibe die Borussia aber "auch dauerhaft die Nummer zwei in Deutschland".