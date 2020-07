Barnsley ein Freudenmeer - wieder dank Schmidt

Mark Chapman via www.imago-images.de

Patrick Schmidt (Mitte) als Retter gefeiert

Von ÖFB-Legionär Patrick Schmidt werden sie in Barnsley wohl noch in hundert Jahren reden.

Der Ex-Admiraner hatte beim 2:1-Auswärtssieg bei Brentford FC am letzten Championship-Spieltag wieder entscheidend seine Füße im Spiel. Wieder in der Nachspielzeit! Schmidt legte den zweiten Treffer der "Tykes" von Clarke Oduor - der zuvor in seiner Profikarriere überhaupt noch nie ein Tor geschossen hatte - mit einem Querpass auf.

Am vorletzten Spieltag hatte Schmidt ja Barnsley mit seinem Goldtor gegen Nottingham Forest in der 93. Minute überhaupt noch im Rennen gegen den Abstieg aus der Championship gehalten.

Ex-WAC-Trainer Gerhard Struber ließ Michael Sollbauer, den sie "The Soldier" nennen, wieder durchspielen. Marcel Ritzmaier war 86 Minuten mit von der Partie. Schmidt kam (an seinem 22. Geburtstag!) erst in der 89. Minute dran. Aber das reichte ja.

Was passiert mit Wigan?

Barnsley, das seit 15. September 2019 immer auf einem Abstiegsplatz lag, dürfte damit gerettet sein. Dürfte, denn die große Frage ist, ob dem insolventen Wigan Athletic tatsächlich 12 Punkte abgezogen werden. Dann ist Barnsley endgültig durch.

Dem Protest der "Latics" werden jedenfalls kaum Chancen eingeräumt. Die offizielle Bestätigung seitens der Football Associaiton (FA) ist aber noch ausständig.

West Brom in Premier League

West Brom holte sich Mittwochabend nach Meister Leeds United das zweite Ticket für die Premier League. Um das dritte raufen im Playoff Brentford, Fulham, Cardiff und Swansea.

