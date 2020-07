Liverpool läutet Meisterfeier mit Sieg gegen Chelsea ein

Phil Noble via www.imago-images.de

Der FC Liverpool setzte sich gegen den FC Chelsea durch

Der neue englische Fußball-Meister FC Liverpool hat unmittelbar vor seiner Krönung eine fast makellose Saison an der Anfield Road perfekt gemacht. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp feierten durch das spektakuläre 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea am vorletzten Spieltag der Premier League ihren 18. Heimsieg im 19. Spiel.

Damit stellte Liverpool die gemeinsame Bestmarke von Manchester United und Manchester City sowie Chelsea ein. Lediglich beim 1:1 gegen den FC Burnley ließ der LFC am 35. Spieltag zwei Punkte in seiner Festung liegen. Gewinnt das Klopp-Team auch am letzten Spieltag bei Newcastle United, würde es zudem ManCitys Rekord von 32 Siegen in einer Saison egalisieren.

Im Anschluss an die Partie gegen Chelsea wird Kenny Dalglish, Liverpools Meistercoach von 1990, die begehrte Silverware an Kapitän Jordan Henderson übergeben. Schon während der Partie waren vereinzelte Feuerwerke vor dem Stadion zu hören. Klopp und die Polizei hatten die Fans dazu aufgerufen, sich nicht in Anfield zu versammeln.

Der frühere Leipziger Naby Keita (23.) mit einem sehenswerten Distanzschuss, Trent Alexander-Arnold (38.), Georginio Wijnaldum (44.), der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (55.) per Kopf sowie Alex Oxlade-Chamberlain (84.) erzielten die Tore für die Gastgeber.

Get in, Reds!! 🙌🔴 #LIVCHE



Now, time for something special... #LFCchampions — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) 22. Juli 2020

Olivier Giroud (45.+3) verkürzte, dann machten es Tammy Abraham (61.) und der bärenstarke ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (73.) kurzzeitig noch einmal spannend. Chelsea, wo neben Antonio Rüdiger künftig auch Nationalmannschaftskollege Timo Werner spielen wird, muss damit bis zum Saisonfinale um sein Champions-League-Ticket bangen.

Rekordmeister Manchester United hatte sich im Kampf um die zwei noch zu vergebenen Königsklassen-Tickets zuvor die beste Ausgangssituation erspielt. Die Red Devils trennten sich von West Ham United 1:1 (0:1) und schoben sich nach den Niederlagen seiner Konkurrenten auf den dritten Platz vor. Die besten vier Teams lösen das Ticket für die Champions League.

Das Team von Ole Solskjaer hat sein Schicksal vor dem Saisonfinale ohnehin in der eigenen Hand. Am 38. Spieltag am Sonntag tritt es bei Leicester City an, ein Unentschieden würde dem Rekordchampion für das CL-Ticket genügen. Leicester steht mit 62 Zählern hinter United (63) auf dem fünften Rang. Der FC Chelsea rangiert dazwischen auf Platz vier (63).

Mason Greenwood (52.) glich vier Tage nach dem Halbfinal-Aus im FA-Cup beim FC Chelsea (1:3) für ManUnited aus, Michail Antonio hatte die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter (45.+2) zunächst in Führung gebracht. Zuvor hatte der französische Superstar Paul Pogba den Ball nach einem strammen Schuss mit den Händen vor seinem Gesicht abgewehrt, der Schiedsrichter entschied nach Intervenieren des Video-Assistenten auf Strafstoß.