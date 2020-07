Ablösepoker zwischen BVB und Hertha um Wolf eröffnet?

Poolfoto via www.imago-images.de

Spielt Marius Wolf künftig für Hertha oder für den BVB?

Die Kaufoption für BVB-Leihgabe Marius Wolf hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum Ende der Saison nicht gezogen. Dennoch haben die Berliner den Außenspieler offenbar noch nicht abgeschrieben. Es hängt alles von der Ablösesumme ab.

Der 25-Jährige könnte auch in der Saison 2020/21 für Hertha BSC auflaufen, sofern sich die Verantwortlichen um Manager Michael Preetz mit Borussia Dortmund auf eine Ablöse einigen können. Das berichtet "Bild".

Derzeit fordere der Revierklub noch zehn Millionen Euro. Die Hertha ist angeblich aber nicht bereit, diese Summe zu bezahlen. Im Gespräch sei eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro - eben jene Summe, für die der BVB den Rechtsaußen im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt holte. Die vereinbarte Kaufoption für Wolf lag bei 20 Millionen Euro.

Zum Saisonende laborierte Marius Wolf noch an einer Fußverletzung und konnte in den letzten Spielen unter Hertha-Coach Bruno Labbadia nicht mitwirken. Derzeit befindet er sich im Aufbautraining. "Meinem Fuß geht es endlich wieder gut. Ich fühle mich schon sehr gut, trainiere täglich, komme immer besser in Schwung", zitiert ihn das Boulevardblatt.

Wolf machte in seiner Leihsaison insgesamt 21 Spiele für den Hauptstadtklub. Dabei gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen. Sein Vertrag bei der Borussia ist noch bis 2023 gültig.