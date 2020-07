Ibrahimovic fordert sechs Millionen von Milan

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Ibrahimovic könnte seinen Vertrag bei Milan verlängern

Der gescheiterte Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand und die Vertragsverlängerung von Trainer Stefano Pioli haben die Weichen auf einen Verbleib des schwedischen Altstars Zlatan Ibrahimovic gestellt.

Der 38-Jährige, der eine gute Beziehung zu Pioli hat, hat laut "Tuttosport" Verhandlungen mit Milan über eine einjährige Vertragsverlängerung aufgenommen.

Dafür fordert der Stürmer, der im Dezember nach Mailand zurückgekehrt war, ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro, berichtete das Blatt. Sieben Tore in 15 Spielen in der Serie A hat Ibrahimovic in dem rotschwarzen Trikot geschossen, das er bereits zwischen 2010 und 2012 getragen hatte.

Sollte das Milan-Management Ibrahimovics Forderung ablehnen, will der Klub seinen Kader mit einem anderen erfahrenen Stürmer verstärken. Im Gespräch ist laut "Tuttosport" der kroatische Vize-Weltmeister Mario Mandzukic (34), der seinen Vertrag bei Al Duhail in Katar vor zwei Wochen aufgelöst hat.