Karriere-Ende? Ibrahimović reagiert

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Zlatan Ibrahimović spricht über das "Karriere-Ende"

Starangreifer Zlatan Ibrahimović vom AC Milan hat auf typisch selbstbewusste Art sämtliche Rücktrittsgerüchte vom Tisch gewischt.

"Sie glauben also, dass ich am Ende bin, dass meine Karriere bald zu Ende geht. Sie kennen mich nicht", sagte der Schwede in einem Instagram-Video an alle Medien gerichtet, die über ein baldiges Karriereende des 38-Jährigen spekuliert hatten.

"Ich habe ihnen nur eine Sache zu sagen", so Ibrahimović in typischer Manier: "Ich bin nicht wie sie. Ich bin Zlatan Ibrahimović und ich wärme mich gerade erst auf."

Seine Botschaften unterlegte der Stürmer filmisch mit den schönsten Treffern seiner bereits 21 Jahre andauernden Profi-Karriere.

Noch vor zwei Wochen hatte Ibrahimović mit geheimnisvollen Aussagen die Gerüchte um ein mögliches Karriereende selbst angeheizt.

"Es tut mir für die Tifosi leid, sie könnten mich bald nicht mehr live sehen. Ob ich in Mailand bleibe? Ich habe noch einen Monat, um Spaß zu haben, danach geschehen Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ich bin alt, das ist kein Geheimnis, doch das Alter ist nur eine Zahl", meinte der 116-fache schwedische Teamspieler damals.

sid