Inter wahrt Restchance auf den Titel

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Lukaku war der Mann des Spiels

Inter Mailand hat in der italienischen Serie A eine Restchance auf die Meisterschaft gewahrt. Beim abstiegsbedrohten CFC Genua gewann das Team von Trainer Antonio Conte am 36. Spieltag mit 3:0 (1:0) und bleibt damit an Serienmeister Juventus Turin dran.

Romelu Lukaku erzielte in der 34. Minute die Führung, kurz vor Ende der Partie sorgten Alexis Sánchez (82.) und Lukaku (90.+3) für die Entscheidung.

Inters Chancen auf den Scudetto sind trotz der drei Punkte aber eher gering. Juve könnte mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua am Sonntag (21:45) die neunte Meisterschaft in Serie perfekt machen.