Eintracht testet gegen Kovac und Monaco

Eintracht Frankfurt testet gegen Niko Kovacs AS Monaco

Für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kommt es im ersten Testspiel des Sommers zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Die Eintracht trifft am 1. August bei der Generalprobe auf das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Basel auf den französischen Erstligisten AS Monaco mit dem früheren Eintracht-Coach Niko Kovac. Dies teilten die Hessen am Sonntag mit. Die Frankfurter starten am Montag in die Vorbereitung.

"Wir freuen uns besonders auf dieses Spiel. Es ist immer wieder schön, nach Frankfurt zu kommen und Freunde zu treffen. Sportlich ist das zudem ein interessanter Test auf unserem Rückweg aus dem Trainingslager", sagte Kovac.

Kovac war von 2016 bis 2018 Trainer der Eintracht und führte den Klub 2018 sogar zum Pokalsieg gegen Bayern München. Der 48 Jahre alte Kovac trat am 19. Juli die Nachfolge des Spaniers Robert Moreno an, der Stunden zuvor entlassen worden war.

Der Kroate Kovac hat einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung bei den Monegassen unterschrieben.