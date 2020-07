So laufen die Fußball-Ferienfreizeiten des DFB nun ab

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Die DFB-Stiftung Egidius Braun findet virtuell statt

Die DFB-Stiftung Egidius Braun muss aufgrund der Corona-Pandemie neue Wege beschreiten. Die Fußball-Ferienfreizeiten, seit fast 30 Jahren fester Bestandteil der Stiftungs-Aktivitäten, finden in diesem Jahr erstmals virtuell statt. So werden auch 2020 fünf Vereinsgruppen an 18 einwöchigen Freizeiten in Edenkoben, Hennef, Grünberg, Malente, Schöneck und Leipzig teilnehmen.

Über eine eigens erstellte Plattform werden Themen zu gesunder Ernährung, eFootball, digitaler Bildung und Klimaschutz angeboten. Die Webseite bietet die Möglichkeit, dass sich zusätzlich zu den ursprünglich ausgewählten 900 Jugendlichen noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos registrieren und beteiligen können.

"Wir freuen uns über alle, die dabei sein möchten, und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf die Beine gestellt haben", sagte Projektleiter Christoph Binot. Als Partner sind unter anderem das Münchener StartUp Gamers Academy, die Neue Sporterfahrung der Deutschen Telekom, die SID3000 GmbH sowie die Sinsheimer KlimaArena mit dabei.

Die Anmeldung kann unter www.fussball-ferien-freizeiten.de erfolgen. Die Teilnahme ist kostenfrei.