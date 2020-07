RB Leipzig wartet auf Hee-chan Hwang

unknown

Wird in Leipzig erwartet: Hee-chan Hwang

Neuzugang Hee-chan Hwang wird in dieser Woche in das Training von Fußball-Bundesligist RB Leipzig einsteigen. Nach der Klärung seiner Passangelegenheiten wird der 24-jährige Südkoreaner heute in Leipzig erwartet, bestätigte ein Klub-Sprecher.

Nach zwei negativen Coronatests binnen 48 Stunden könnte Hwang frühestens am Donnerstag in das Training einsteigen. Das Testspiel gegen den VfL Wolfsburg am selben Tag kommt für den für neun Millionen Euro aus Salzburg geholten Stürmer womöglich noch zu früh.

Unterdessen hat Coach Julian Nagelsmann bis auf Hwang und den länger verletzten Ibrahima Konaté (Hüft-Operation) wieder alle Spieler im Mannschaftstraining.

Am Montag stiegen die zuletzt angeschlagenen Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer wieder voll ein. Auch Yussuf Poulsen absolvierte nach auskuriertem Syndesmoseanriss wieder das komplette Programm.