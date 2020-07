Rangnick und RB vor der Trennung

Christian Schroedter

Ralf Rangnick und Red Bull stehen offenbar vor einer Trennung

Ralf Rangnick hat die Geschicke von RB Leipzig in den vergangenen acht Jahren auf den unterschiedlichsten Ebenen entscheidend geprägt. Nun deutet sich eine Trennung an.

Wie "Bild" berichtet, laufen derzeit Gespräche über eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit. Es gehe einzig um den Zeitpunkt sowie um die Modalitäten. Der Vertrag von Ralf Rangnick bei Red Bull hat eigentlich noch Gültigkeit bis Sommer 2021.

Rangnick ist seit Juli 2019 "Head of Sport an Development Soccer" bei der Red Bull GmbH. Von 2012 bis 2019 war er bei Bundesligist RB Leipzig tätig, zunächst als Sportdirektor. In den Saisons 2015/16 und 2018/19 arbeitete er als Cheftrainer der Sachsen. Zwischen 2012 und 2015 agierte er zudem parallel bei Red Bull Salzburg als Sportdirektor.

Der 62-Jährige stand erst kürzlich unmittelbar vor einem Wechsel zum italienischen Klub AC Mailand. Dort sollte er als Trainer und Manager in Personalunion die Geschicke leiten. Eine Zusammenarbeit kam letztlich jedoch nicht zustande.

Diese Entwicklung ist "Bild" zufolge nun auch der Grund, warum Rangnick und Red Bull nun ihrerseits keine gemeinsame Grundlage für eine Fortführung sehen.