Erste Runde im ÖFB-Cup ausgelost

Corona spielt auch in die neue Cup-Saison hinein

Der amtierende Cupsieger Red Bull Salzburg trifft zum Auftakt der neuen Pokal-Saison auf Schwarz-Weiß Bregenz.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg empfängt in der ersten Runde des ÖFB-Cups Schwarz-Weiß Bregenz . Das ergab die Auslosung am Samstag. Vizemeister Rapid trifft mit St. Johann im Pongau auf einen Salzburger Verein. Die Covid-19-Bestimmungen des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) sehen in den ersten drei Runden das Heimrecht für Bundesliga- und Zweit-Liga-Klubs gegen unterklassige Klubs vor.

Diese sind durch die Abhaltung der Geisterspiele in ihren jeweiligen Ligen bereits mit der Umsetzung des Präventionskonzeptes vertraut und haben die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen. Laut ÖFB kann aber jeder Verein aus einer unteren Liga den Antrag auf das Heimrecht stellen, wenn im eigenen Stadion nachweislich alle Corona-Bedingungen erfüllt werden können.

Die zugelassene Zuschauerzahl in den Stadien hängt immer von den Vorgaben der Behörden ab. Die Spieltermine für die erste Runde sind der 28., 29. und 30 August.

Alle Paarungen der 1. Cuprunde

Red Bull Salzburg - Schwarz-Weiß Bregenz

SK Rapid Wien - TSV St. Johann im Pongau

Wolfsberger AC - SC Neusiedl am See

LASK - ASV Siegendorf

TSV Hartberg - Dornbirner SV

SK Sturm Graz - SV Innsbruck

FK Austria Wien - SC Retz

SCR Altach - Union Gurten

SKN St. Pölten - ATSV Wolfsberg

SV Mattersburg - FC Gmünd

FC Admira - Hertha Wels

SK Austria Klagenfurt - ATSV Stadl-Paura

Vorwärts Steyr - ASK-BSC Bruck/Leitha

Blau-Weiß Linz - SC Team Wiener Linien

FC Wacker Innsbruck - ASV Schrems

SKU Amstetten - SV Grödig

Austria Lustenau - SV Stripfing/Weiden

SV Lafnitz - TUS Bad Gleichenberg

GAK - SV Seekirchen

FC Dornbirn - SV Union Allerheiligen

Floridsdorfer AC - ASV Draßburg

SV Horn - SK Treibach

Kapfenberger SV - USV Anif

SV Ried - FC Gleisdorf

Wiener Sport-Club - SV St. Jakob im Rosental

SV Wallern - SVG Reichenau-Innsbruck

SC Weiz - ASK Elektra

SC Schwaz - VfB Hohenems

First Vienna FC - FC Marchfeld

SV Wörgl - Sportunion Vöcklamarkt

FC Deutschkreutz - Wiener Neustädter SC

WSG Tirol - USV St. Anna am Aigen

