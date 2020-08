Abgang rückt näher: Córdoba lehnt offenbar FC-Angebot ab

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Die Zukunft von Jhon Córdoba beim 1. FC Köln ist ungeklärt

Ohne die 13 Tore von Jhon Córdoba wäre der 1. FC Köln wohl tief in den Abstiegsstrudel geraten. Kein Wunder, dass der Kolumbianer auch in der neuen Saison eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Rheinländer einnehmen soll. Problem: Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und eine Verlängerung bislang nicht zustande gekommen ist, bringt sich die Konkurrenz mehr und mehr in Stellung.

Klubs aus Spanien und England (u.a. die Wolverhampton Wanderers) buhlen übereinstimmenden Medienberichten zufolge um die Dienste des bulligen Angreifers.

Konkret wurden die Avancen bislang allerdings nicht. "Es gibt kein Angebot für Jhon", stellt Effzeh-Geschäftsführer Horst Heldt klar: "Er steht nicht im Schaufenster. Wir planen weiter mit ihm."

Zugleich droht den Kölnern ein ablösefreier Abgang des Goalgetters, wenn in den nächsten Wochen nicht doch noch eine Einigung über eine Ausweitung der Zusammenarbeit erzielt wird.

Eine erste Offerte des Vorjahres-Aufsteigers soll Córdoba nach "kicker"-Informationen kürzlich abgelehnt haben. Der Grund: Der 27-Jährige war mit dem gebotenen Gehalt nicht einverstanden.

Inwieweit die Effzeh-Bosse bereit sind, das Salär noch einmal aufzubessern, ist unklar. Córdoba soll sich aufgrund seiner sportlichen Leistungen indes in einer "guten Position" sehen, heißt es.

1. FC Köln spricht von "guten Gesprächen"

Von einem Scheitern der Verhandlungen geht Heldt unterdessen nicht aus. Der 50-Jährige berichtet von "guten Gesprächen", die in Kürze fortgeführt werden sollen.

Córdoba war 2017 für die vereinsinterne Rekordablöse von 17 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 in die Domstadt gewechselt.

In seinem ersten Jahr in Köln enttäuschte der Sturmtank auf ganzer Linie und wurde zum Gesicht des überraschenden Abstiegs. Im Unterhaus blühte der Kolumbianer jedoch auf und trug 20 Treffer zum direkten Wiederaufstieg bei.

Mittlerweile hat er sich auch eine Etage höher etabliert. Ob nun der nächste Karriereschritt folgt, werden die kommenden Wochen zeigen. Am Mittwoch startet der 1. FC Köln wieder ins Training - zunächst mit Córdoba.